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    Дзампарини: «Палермо» договорился с Кассано, но в последний момент все пошло не так»

    Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини рассказал, что в летнее трасферное окно команду могли пополнить двое нападающих – игрок «Ливерпуля» Марио Балотелли и экс-футболист «Сампдории» Антонио Кассано.

    «Палермо» предлагал «Ливерпулю» 1,5 миллиона евро за Балотелли, но «Ницца» предложила четыре миллиона, и он ушел туда.

    Кроме того, мы договорились с Кассано, у него было желание выступать за «Палермо», были согласованы финансовые моменты. Однако в последний момент все пошло не так. Посмотрим, как будут обстоять дела в январе», – сказал Дзампарини.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2016 08:29
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +997

      egrrr 3 сентября 2016, 08:40

      А тут писали, что Балотелли бесплатно в Ниццу ушел...

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