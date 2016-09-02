Сестра Черчесова пожелала ему выйти в полуфинал ЧМ-2018

Сестра главного тренера сборной России Станислава Черчесова Тамара Саламовна в день рождения брата пожелала ему успехов с национальной командой.

«Так как нас разделяют более 2000 км, я не смогла сделать Станиславу подарок. Но на будущее хотела бы ему пожелать, чтобы сборная России вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира 2018 года.



Помню, что в детстве я дарила Стасу мячи, ведь это была его любимая игрушка. Они у него постоянно портились, поэтому надо было их обновлять.



Он постоянно жил и живет футболом, поэтому мечтал стать игроком, а потом и тренером большой команды. У него никогда не было половинчатых целей. Всегда перед собой Станислав ставил задачи, которые достойны его. Он очень целеустремленный человек», – заявил Черчесов.