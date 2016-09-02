Тарасов: «В сборной сложился отличный коллектив. Буду рад приезжать сюда в дальнейшем»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, покинувший сегодня расположение сборной России из-за повреждения, поблагодарил тренерский штаб за вызов в национальную команду.

«Хотел бы, прежде всего, поблагодарить тренерский штаб сборной за вызов в команду и за предоставленную возможность выйти в стартовом составе в контрольной игре в Турции. Очень жаль, что получил в той игре травму. Но это футбол, буду лечиться и надеюсь через определенное время возвратиться в строй.

Желаю сборной 6 сентября в матче против Ганы показать содержательный футбол и одержать победу. Буду рад и в дальнейшем приезжать в сборную, где сложился отличный коллектив», – сказал Тарасов.