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  • Определены даты и время начала матчей 7-12-го туров чемпионата России

Определены даты и время начала матчей 7-12-го туров чемпионата России

2 сентября 2016, 13:54
1

Стало известно о времени начала матчей 7-12 туров российской футбольной Премьер-лиги.

7-й тур

16 сентября (пятница)

«Оренбург» – «Спартак « – 17:00

«Локомотив» – «Уфа» – 19:30

17 сентября (суббота)

«Томь» – «Арсенал» – 14:00

«Урал» – «Анжи» – 16:30

«Терек» – «Амкар» – 19:00

18 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» – ЦСКА – 17:15

«Краснодар» – «Ростов» – 20:00

19 сентября (понедельник)

«Зенит» – «Рубин» – 19:30

21, 22 сентября (среда, четверг)

Матчи 1/16 финала Кубка России

8-й тур

24 сентября (суббота)

ЦСКА – «Краснодар» – 17:00

«Ростов» – «Локомотив» – 21:30

25 сентября (воскресенье)

«Оренбург» – «Урал» – 12:00

«Арсенал» – «Терек» – 14:30

«Спартак» – «Уфа» – 17:00

«Анжи» – «Зенит» – 19:30

26 сентября (понедельник)

«Амкар» – «Крылья Советов» – 17:00

«Рубин» – «Томь» – 19:30

27, 28 сентября (вторник, среда)

2-й тур группового этапа Лиги Чемпионов

29 сентября (четверг)

2-й тур группового этапа Лиги Европы

9-й тур

1 октября (суббота)

«Томь» – «Урал» – 12:00

« Крылья Советов» – «Анжи» – 14:30

«Локомотив» – «Арсенал» – 17:00

«Терек» – «Оренбург» – 19:30

2 октября (воскресенье)

«Уфа» – «Амкар» – 14:00

«Зенит» – «Спартак» – 16:30

«Краснодар» – «Рубин» – 19:00

«Ростов» – ЦСКА – 21:30

3–11 октября Сбор сборной команды России:

10-й тур

14 октября (пятница)

ЦСКА – «Уфа» – 19:30

15 октября (суббота)

«Амкар» – «Локомотив» – 14:30

«Рубин» – «Крылья Советов» – 17:00

«Спартак» – «Ростов» – 19:30

16 октября (воскресенье)

«Урал» – «Зенит» – 14:00

«Оренбург» – «Томь» – 16:30

«Арсенал» – «Краснодар» – 19:00

17 октября (понедельник)

«Анжи» – «Терек» – 19:30

18, 19 октября (вторник, среда)

3-й тур группового этапа Лиги Чемпионов

20 октября (четверг)

3-й тур группового этапа Лиги Европы

11-й тур

21 октября (пятница)

«Крылья Советов» – «Арсенал» – 18:00

22 октября (суббота)

«Томь» – «Анжи» – 12:00

«Уфа» -«Ростов» – 14:30

«Урал» – «Спартак» – 17:00

«Терек» – «Рубин» – 19:30

23 октября (воскресенье)

«Локомотив» – ЦСКА – 16:30

«Краснодар» – «Амкар» – 19:00

24 октября (понедельник)

«Зенит» – «Оренбург» – 19:30

26, 27 октября (среда, четверг)

Матчи 1/8 финала Кубка России

12-й тур

29 октября (суббота)

«Амкар» – «Ростов» – 15:30

«Спартак» – ЦСКА – 18:00

30 октября (воскресенье)

«Урал» – «Терек» – 12:00

«Арсенал» – «Уфа» – 14:30

«Зенит» – «Томь» – 17:00

«Анжи» – «Краснодар» – 19:30

31 октября (понедельник)

«Оренбург» – «Крылья Советов» – 17:00

«Рубин» – «Локомотив» – 19:30.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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vgarakh
1472821912
Почему Ростов дома играет в 21.30 , лето вроде закончилось? Неудобно.
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