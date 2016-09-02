Определены даты и время начала матчей 7-12-го туров чемпионата России

Стало известно о времени начала матчей 7-12 туров российской футбольной Премьер-лиги.
7-й тур
16 сентября (пятница)
«Оренбург» – «Спартак « – 17:00
«Локомотив» – «Уфа» – 19:30
17 сентября (суббота)
«Томь» – «Арсенал» – 14:00
«Урал» – «Анжи» – 16:30
«Терек» – «Амкар» – 19:00
18 сентября (воскресенье)
«Крылья Советов» – ЦСКА – 17:15
«Краснодар» – «Ростов» – 20:00
19 сентября (понедельник)
«Зенит» – «Рубин» – 19:30
21, 22 сентября (среда, четверг)
Матчи 1/16 финала Кубка России
8-й тур
24 сентября (суббота)
ЦСКА – «Краснодар» – 17:00
«Ростов» – «Локомотив» – 21:30
25 сентября (воскресенье)
«Оренбург» – «Урал» – 12:00
«Арсенал» – «Терек» – 14:30
«Спартак» – «Уфа» – 17:00
«Анжи» – «Зенит» – 19:30
26 сентября (понедельник)
«Амкар» – «Крылья Советов» – 17:00
«Рубин» – «Томь» – 19:30
27, 28 сентября (вторник, среда)
2-й тур группового этапа Лиги Чемпионов
29 сентября (четверг)
2-й тур группового этапа Лиги Европы
9-й тур
1 октября (суббота)
«Томь» – «Урал» – 12:00
« Крылья Советов» – «Анжи» – 14:30
«Локомотив» – «Арсенал» – 17:00
«Терек» – «Оренбург» – 19:30
2 октября (воскресенье)
«Уфа» – «Амкар» – 14:00
«Зенит» – «Спартак» – 16:30
«Краснодар» – «Рубин» – 19:00
«Ростов» – ЦСКА – 21:30
3–11 октября Сбор сборной команды России:
10-й тур
14 октября (пятница)
ЦСКА – «Уфа» – 19:30
15 октября (суббота)
«Амкар» – «Локомотив» – 14:30
«Рубин» – «Крылья Советов» – 17:00
«Спартак» – «Ростов» – 19:30
16 октября (воскресенье)
«Урал» – «Зенит» – 14:00
«Оренбург» – «Томь» – 16:30
«Арсенал» – «Краснодар» – 19:00
17 октября (понедельник)
«Анжи» – «Терек» – 19:30
18, 19 октября (вторник, среда)
3-й тур группового этапа Лиги Чемпионов
20 октября (четверг)
3-й тур группового этапа Лиги Европы
11-й тур
21 октября (пятница)
«Крылья Советов» – «Арсенал» – 18:00
22 октября (суббота)
«Томь» – «Анжи» – 12:00
«Уфа» -«Ростов» – 14:30
«Урал» – «Спартак» – 17:00
«Терек» – «Рубин» – 19:30
23 октября (воскресенье)
«Локомотив» – ЦСКА – 16:30
«Краснодар» – «Амкар» – 19:00
24 октября (понедельник)
«Зенит» – «Оренбург» – 19:30
26, 27 октября (среда, четверг)
Матчи 1/8 финала Кубка России
12-й тур
29 октября (суббота)
«Амкар» – «Ростов» – 15:30
«Спартак» – ЦСКА – 18:00
30 октября (воскресенье)
«Урал» – «Терек» – 12:00
«Арсенал» – «Уфа» – 14:30
«Зенит» – «Томь» – 17:00
«Анжи» – «Краснодар» – 19:30
31 октября (понедельник)
«Оренбург» – «Крылья Советов» – 17:00
«Рубин» – «Локомотив» – 19:30.