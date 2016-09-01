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    Черчесов: «Все-таки интеллект у наших футболистов достаточно высок»

    Главный тренер сборной РоссииСтанислав Черчесов поделился впечатлениями о работе с командой по итогам подготовки к товарищескому матчу против Турции (0:0) и самой игры.

    «Все-таки интеллект у наших футболистов достаточно высок. Сначала на поле, а потом на теории мы показали им какие-то вещи. И обменялись мнениями. Был не монолог главного тренера, а диалог, где каждый, если ему что-то было непонятно, спрашивал. Затрагивали эти моменты и в индивидуальных беседах. Как я уже говорил, в условиях такого дефицита времени избрали блочный принцип. Команда должна была быть объединена одной идеей – и думаю, что-то в этом плане получилось.

    Другое дело, что хотелось бы прибавлять по части интенсивности, быстрых переключений от обороны к атаке и из атаки к обороне – того, чего требует современный футбол. Планировали прессинг: порой он нам удавался даже на чужой половине поля. Но в какие-то моменты из него выпадал один игрок, в какие-то – другой, и из-за этого цельности в этом отношении не было», – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2016 23:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 2 сентября 2016, 11:58

      сомнительное высказывание

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Beim 2 сентября 2016, 09:03

      Хм интересно, а кто такой Черчесов экстросенс? Или тренер? Или пустозвон? Чем он интелект измеряет? С собой сравнивает? Ему нужно игру ставить конкурентно способную с грандами, тк чм будет домашний, а он туман через прессу раздувает

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 2 сентября 2016, 07:47

      Ничего в игре сборной не поменялось.Как не умели играть,так и продолжают не уметь.В этом плане даже прогресс виден)

      0
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      Рейтинг: +21

      Reaktiv_05@mail.ru 2 сентября 2016, 07:24

      Каждый тренер так говорит с приходом в сборную...у турции не смогли выиграть...все на сто процентов уверены что на ЧМ россия не выйдет из группы.. Это вы увидите

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      galem72 2 сентября 2016, 06:47

      С такой унылой игрой и примитивной техникой нужно в шахматы рубиться. Как раз "интеллект" пригодится.

      1
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 2 сентября 2016, 04:27

      ржу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      URBASS 2 сентября 2016, 01:14

      нет ребята. как ходили пешком, так и ходят. нет плеймекера,отсюда и вся беда

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 сентября 2016, 00:35

      ИнтИлеХт наших футболёров действительно высок! Ведь его требуется весьма много, для подсчёта получаемого(но не зарабатываемого) бабла и траты его на дорогущие шампанское и авто!

      4
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 сентября 2016, 00:20

      интересно...как бы наши игроки ..с высокими интеллектом сыграли против гибралтара)

      2
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 1 сентября 2016, 23:36

      На твоем фоне возможно. А если судить, потому, что некоторые из них писали в Твиттерах и т.д., интеллекта у них не больше обезьяны.

      3
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