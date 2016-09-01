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    Браво: «Те, кто много говорит, меньше всех приносят стране пользы»

    Вратарь сборной Чили Клаудио Браво ответил на критику в свой адрес. Футболист стал объектом нападок после того, как стало известно, что он не сыграет в ближайших матчах национальной команды по «личным причинам».

    «С каждым днем наше общество становится все более нездоровым. Те, кто больше всех говорят, меньше всех приносят пользы стране. Они озабочены только критикой и разрушением. Они не устают делать из Чили посмешище.

    Как же некоторым жаль, что история уже написана. А вы – те, кто слишком много говорит – что вы сделали для страны?», – написал Браво на своей странице в Twitter.

    Источник: Sport.es

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    01.09.2016 19:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 1 сентября 2016, 20:56

      Ты конечно прав, тока они на то и дебилы, что не способны задуматься над твоими словами . . . думать то нечем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      Опдавайдавай 1 сентября 2016, 19:52

      Хорош, яйца на месте!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 1 сентября 2016, 19:49

      Точно. Это про Широкова.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 сентября 2016, 19:45

      Золотые слова.

      -2
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