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  • Ромащенко: «Впечатление от матча с Турцией осталось удовлетворительное»

Ромащенко: «Впечатление от матча с Турцией осталось удовлетворительное»

1 сентября 2016, 19:10

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко оценил игру футболистов национальной команды в товарищеской встрече против Турции (0:0).

«Что касается меня, то вчерашний матч являлся больше просмотром оборонительных действий. Впечатление осталось удовлетворительное от того, что я увидел, с учетом ограниченного времени подготовки. Считаю, что ребята справились, учитывая лимитированное время.

То задание, которое мы предложили в плане взаимодействий в линиях, переходов из обороны в атаку и наоборот, ребята очень хорошо все выполнили.

Безусловно, есть какие-то нюансы, на которые укажем ребятам. В целом, мы довольны отношением к организации игры, к делу. Претензий ни к кому нет», – сказал Ромащенко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок Россия Россия Турция Ромащенко Мирослав
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