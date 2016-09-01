Боккетти: «Мне было очень трудно закрепиться в «Милане»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своем выступлении за «Милан», за который он выступал на правах аренды в 2015 году.

«В «Милане» была не очень простая ситуация. Ну и в такой команде очень трудно закрепиться. Почему? Просто в «Милане» отдаются приоритеты тем игрокам, которые полностью принадлежат ему, уже успели показать себя, поиграли некоторое время в клубе. Моя задача была помочь «Милану» вернуть определенные кондиции. Я считаю, что мне это удалось. Так что все было не так уж плохо», – сказал Боккетти.