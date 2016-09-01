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    Семин: «В командах, в которых оказывался Ротенберг, дела шли хорошо»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал трансфер защитника «Ростова» Бориса Ротенберга в московский клуб.

    «Ротенберг – квалифицированный игрок, который особенно хорошо проявил себя в минувшем сезоне. В «Ростове» Борис являлся игроком основного состава и со своей командой стал серебряным призером чемпионата.

    Считаю его везучим: в командах, в которых он оказывался, дела шли хорошо, приходили достижения. Нам не хватало защитников, но сейчас эта проблема решена», – отметил Семин.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    01.09.2016 15:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +87

      Polilux 1 сентября 2016, 20:45

      Не дай бог , из Локо смоют деньги как из Динамо ! Мыльный чел вместе с папашей !

      2
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      Рейтинг: +3937

      Kollljan 1 сентября 2016, 19:06

      Понятно почему.

      1
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 1 сентября 2016, 17:20

      В каком -то спортивном издании, месяц примерно назад. читал, что этот самый футболист Ротенберг жуть как хотел играть в "Динамо" и быть поближе к семье. Вроде бы "Ростов" взял его в аренду, а потом столичная команда решила его вернуть себе. Теперь он страсть как понадобился господину Сёмину. "Локомотив" с ним как попрёт!

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 1 сентября 2016, 17:13

      Ротенберг вообще ни о чем. Палыч хочет заручиться расположением его папы или дяди?

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 сентября 2016, 16:31

      "Считаю его везучим" а Шпалыч честен, вот же не обманывает, как есть все сказал. А не стал расписывать, что супер-пупер футболист с офигенными навыками игры в футбол.
      Старательный парень, в этом ему не откажешь, но не быстрый, подключения в атаку от в его исполнении больше вреда чем пользы.
      Сколько он обрезов приволакивал в Ростове, да и навесы у него а бы как получались.

      5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > FanatSerj 1 сентября 2016, 16:53

      Да, не раз приходилось подпрыгивать после его косяков.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Black Giz 1 сентября 2016, 18:03

      зато на его фоне Бухаров как то толковее смотрелся.


      Сейчас же как пятая нога собаке, проклятущий лимит, надеюсь Григорьев его вытеснит.

      Такое впечатление как Саша подбегает к штрафной у него внутренний голос просыпается, падай Саша, падай!!
      Вроде и не долго в Зените был, но видно уже не вытравить эти замашки.

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Black Giz 1 сентября 2016, 18:12

      Как раз в обороне он весьма надёжен, но лучшим его сезон был в "Динамо" у Черчесова, когда он совершенно по делу вытеснил из основы Козлова, ну а в "Ростове" у него действительно были ошибки, хотя и немного. Впрочем, у кого их не бывает? Он не бегунок, но цепкий и не бросающий зону защитник с хорошими физическими данными. А вот подключаться к атаке ему лучше ближе к центру при стандартах, он весьма неплох на втором этаже. Его навесы с фланга ювелирной точностью не отличаются.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 1 сентября 2016, 22:01

      Да.Но по моему ни разу не проиграли,когда он выходил на поле

      -3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 сентября 2016, 16:24

      дорогой талисман

      0
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      Рейтинг: +17

      cdzpbcn 1 сентября 2016, 16:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шпалыч хотел сказать, что проблема с судьями решена. Шпалыч пошел по стопам КББ, так что в конце сезона все будут говорить о тренерском гении Семина.

      -7
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 1 сентября 2016, 15:54

      Позор!

      1
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