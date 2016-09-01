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    Песьяков: «Акинфеев – лучший вратарь России»

    Голкипер «Спартака» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от просмотра товарищеского матча между сборными Турции и России, а также выразил мнение, что Игорь Акинфеев является лучшим вратарем страны.

    – Как вам матч с Турцией?

    – Немного скомканная игра получилась, но в целом, считаю, смотрелись хорошо, большую часть времени владели преимуществом. Минут 70 – точно. И имели больше моментов, чтобы победить. На твердую четверку дебют оценить можно точно.

    – Кого вы считаете лучшим голкипером страны?

    – Для меня это Игорь Акинфеев.

    – Что вам можно было бы у него почерпнуть?

    – Сравнивать нас сложно. У нас разный рост, вес, стили отличаются. У Игоря хорошие сочетания ног и рук. То есть он одинаково хорошо играет ими.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2016 14:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5113

      hunta 2 сентября 2016, 10:31

      Трудно не согласиться....

      1
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      Рейтинг: +215

      iuda 2 сентября 2016, 09:26

      У Песьяка самые хорошие данные для лучшего вратаря: высокий рост, хороший прыжок, пластичное тело, игра ногами в норме и т. д. Но весь талант проморгал

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 2 сентября 2016, 04:20

      на даный момент акинфеев всетаки лучший

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 1 сентября 2016, 18:30

      и ты когда то подавал надежды....... А Игорь , да, он лучший...равняйся...

      2
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      Рейтинг: -256

      balaton78 1 сентября 2016, 17:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Джанаев лучший вратарь России!

      -8
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      Рейтинг: +307

      shpilman 1 сентября 2016, 14:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ой шутник))))Хорошее сочетание ног и рук?) Руки из ЖОПЫ?))

      -9
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > shpilman 1 сентября 2016, 14:40

      с собой не сравнивай !!!

      8
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