Селюк: «Переход Ротенберга в «Локомотив» – удачная сделка для обоих сторон»

А в Ростове нормально играл. Так что если найдёт взаимопонимание, то может и удачный трансфер. Да и травма и последующее восстановление многое часто меняют. Вот посмотрим в деле, на поле и тогда будет видно удачный трансфер или нет.
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал переход своего клиента из «Динамо» в «Локомотив».
«Переход Ротенберга в «Локомотива» со всех сторон удачная сделка. Клуб получил футболиста с российским паспортом, к тому же бесплатно. И сам игрок выиграет от этого перехода. Семин был заинтересован в Боре. Но приглашение в «Локомотив» витало и раньше.
Что касается здоровья Ротенберга, то Боря хотел перейти в новый клуб уже полностью восстановившимся. И мы до последнего момента оттягивали переход. Но до бесконечности это делать невозможно. Поэтому дальнейшее восстановление Боря продолжит в «Локомотиве», – сказал Селюк.