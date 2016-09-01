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    Селюк: «Переход Ротенберга в «Локомотив» – удачная сделка для обоих сторон»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал переход своего клиента из «Динамо» в «Локомотив».

    «Переход Ротенберга в «Локомотива» со всех сторон удачная сделка. Клуб получил футболиста с российским паспортом, к тому же бесплатно. И сам игрок выиграет от этого перехода. Семин был заинтересован в Боре. Но приглашение в «Локомотив» витало и раньше.

    Что касается здоровья Ротенберга, то Боря хотел перейти в новый клуб уже полностью восстановившимся. И мы до последнего момента оттягивали переход. Но до бесконечности это делать невозможно. Поэтому дальнейшее восстановление Боря продолжит в «Локомотиве», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2016 13:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 сентября 2016, 09:49

      А в Ростове нормально играл. Так что если найдёт взаимопонимание, то может и удачный трансфер. Да и травма и последующее восстановление многое часто меняют. Вот посмотрим в деле, на поле и тогда будет видно удачный трансфер или нет.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 сентября 2016, 09:20

      Канализацией воняет от этой сделки. Нахваливают никчёмного игрока,как недавно Слуцкера.

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 1 сентября 2016, 20:46

      Локо жаль ! Печалька !

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 1 сентября 2016, 16:09

      Вот ИМЕННО ПОЭТОМУ Бердыев и требует БОЛЬШОЙ РУЛЬ.
      Потому что без этого руля начальники даже Палыча считают дерьмом и позволяют себе... сами видите, что позволяют.
      Слов нет...

      2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 1 сентября 2016, 15:42

      К 30 годам, за всю карьеру 64 матча )) В нескольких клубах вообще по 0 матчей. Переход удачен лишь тем, что с "Локомотива" поимеет агент и отщепнёт главному тренеру. Вот почему "Сёмин заинтересован в Боре"... )

      1
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 1 сентября 2016, 14:52

      У Ротенберга финский паспорт, помимо российского и он заигран за Финляндию, поэтому легионер.

      2
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 1 сентября 2016, 14:33

      А что кроме паспорта никаких плюсов у него нет?

      1
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      Рейтинг: +87

      Polilux > TERIA-76 1 сентября 2016, 20:48

      Одни минусы . Никудышный грубый игрок с плохой техникой и пониманием игры !

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 1 сентября 2016, 14:03

      Не «обоих», а обеих сторон.
      И не удачная, а до смешного забавная.

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 сентября 2016, 13:35

      "к тому же бесплатно" сомневаюсь что бесплатно, скорее всего Локомотиву еще и доплатили и даже не Динамо )))

      Особенно смешно, что Денисов из за Борьки посрался с Черчесовым, а теперь они опять вместе в одной команде, удачи Шпалычу, она ему точно понадобиться ))))

      5
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      Рейтинг: +17

      cdzpbcn > FanatSerj 1 сентября 2016, 15:09

      Если это действительно так, то посмотрим какой микроклимат будет в команде)

      1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 1 сентября 2016, 13:29

      Особенно для агента.

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