Агент Витселя: «Зенит» поступил странно, ведь следующим летом Аксель уйдет бесплатно»

Представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле высказал мнение о несостоявшемся переходе бельгийца в «Ювентус».

«Я не общался вчера с Акселем, но могу подтвердить, что он был в Италии. Из газет я понял, что «Зенит» согласился отдать его в «Ювентус», но после этого потребовал больше денег. Весь день получалось, что «Зенит» то соглашается на предложенные условия, то отказывается отдавать Акселя. А в конце, когда «Зенит» все-таки решил оформить сделку с «Ювентусом», было уже поздно.

Странно, что «Зенит» не захотел заработать на трансфере Витселя, ведь следующим летом он уйдет бесплатно. Я работаю с Акселем почти два года, и Витселю обещали, что в это трансферное окно его отпустят, но, в итоге, передумали», – сказал агент.