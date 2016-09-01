Бубнов: «Новая сборная России смотрелась неплохо и довольно организованно»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов остался удовлетворен игрой сборной России в товарищеском матче с командой Турции (0:0).

«Стоит отметить, что в целом никто из игроков сборной не провалил матч с турками и плохого впечатления не оставил. Все старались, все играли довольно организованно. Неплохо команда выглядела и в обороне — у турок был всего один опасный момент, а больше сборная Турции создать ничего не смогла.

Российская команда играла в три защитника — Черчесов выбрал тот же вариант, что и «Ростов». Именно поэтому Новосельцев и Кудряшов чувствовали себя вполне уверенно. То же самое, впрочем, можно сказать и о Березуцком. Неплохо со своими задачами в отборе справлялись Тарасов и Оздоев.

Отмечу, что сборная России больше играла флангами, где находились Жирков и Самедов. Они выполняли свои задачи неплохо, и с флангов тоже приходили довольно опасные моменты.

Конечно, в целом команда у нас пока еще несыгранная. Это было заметно, например, по действиям Миранчука и Смолова, хотя оба все равно старались обострять игру. Но для первого матча в новом составе сборная России все равно смотрелась неплохо и довольно организованно. Игроки хорошо прессинговали, в том числе и на чужой половине поля. В таких условиях туркам практически не удавалось владеть инициативой», – сказал Бубнов.