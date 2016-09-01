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  • Бубнов: «Новая сборная России смотрелась неплохо и довольно организованно»

Бубнов: «Новая сборная России смотрелась неплохо и довольно организованно»

1 сентября 2016, 12:50
8

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов остался удовлетворен игрой сборной России в товарищеском матче с командой Турции (0:0).

«Стоит отметить, что в целом никто из игроков сборной не провалил матч с турками и плохого впечатления не оставил. Все старались, все играли довольно организованно. Неплохо команда выглядела и в обороне — у турок был всего один опасный момент, а больше сборная Турции создать ничего не смогла.

Российская команда играла в три защитника — Черчесов выбрал тот же вариант, что и «Ростов». Именно поэтому Новосельцев и Кудряшов чувствовали себя вполне уверенно. То же самое, впрочем, можно сказать и о Березуцком. Неплохо со своими задачами в отборе справлялись Тарасов и Оздоев.

Отмечу, что сборная России больше играла флангами, где находились Жирков и Самедов. Они выполняли свои задачи неплохо, и с флангов тоже приходили довольно опасные моменты.

Конечно, в целом команда у нас пока еще несыгранная. Это было заметно, например, по действиям Миранчука и Смолова, хотя оба все равно старались обострять игру. Но для первого матча в новом составе сборная России все равно смотрелась неплохо и довольно организованно. Игроки хорошо прессинговали, в том числе и на чужой половине поля. В таких условиях туркам практически не удавалось владеть инициативой», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия Турция Бубнов Александр
Комментарии (8)
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Сергей Свояк
1472724593
О! Даже сам "Мэтр отечественной критики" их отметил )) Надо же! )
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iuda
1472724805
Черчесов вина хорошего привёз?
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арейская
1472725436
Не часто от Бубнова такое можно услышать
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Dgad
1472730459
Мы с Бубновом наверное разные матчи смотрели,)))))))))
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B-E-S
1472731543
Естественно все мы считаем Бубнова "странноватым", но он довольно часто говорит по делу. И сейчас как раз тот случай. Все сказано абсолютно верно.
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bset
1472757144
Просто русских надо уметь понимать. Слуцкий был слишком мягок, Капелло слишком строг. А Черчесов и вставить может, и похвалить. Как же хочется верить, что это именно то, что нам нужно. Тем более, сборную знает не по наслышке.
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