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    «Зенит» остановил сделку по Витселю в самый последний момент

    «Ювентус» обвиняет «Зенит» в срыве сделки по трансферу полузащитника Акселя Витселя. Об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо.

    «Зенит» остановил сделку по Витселю после того, как игрок прошел медосмотр и согласовал контракт. В «Ювентусе» все в ярости», – написал Романо в своем Twitter.

    Отметим, в среду итальянские СМИ сообщили о том, что переход бельгийца согласован между клубами, а «Зенит» получит за своего игрока 18 миллионов евро. В итоге «Ювентус» не успел оформить этот трансфер.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2016 00:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 1 сентября 2016, 15:17

      для газпрома это мелочь

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 сентября 2016, 07:50

      АХА-ХА)))
      ВОТ, БОМЖАТНИК ПОПАЛ)))
      ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА БЕСПЛАТНО УЙДЕТ)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 1 сентября 2016, 04:47

      Да не, не бывает просто идиотов, тем более на таком высоком уровне. Чего-то случилось, потому так произошло. Возможно Зенит хотел кого-то купить на ленточке по времени на замену Витселю, но не срослось и пришлось оставить. Или Юве чего-то врёт. Просто так идиотов нет. Пройдёт время и мы узнаем.

      0
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 1 сентября 2016, 02:40

      Мда, ну и бред... В начале сезона Витсель показал, как и с какой отдачей он будет играть за Зенит если не перейдет. Надо было отпускать, после таких финтов он вообще хер положит, и к зиме его цена уменьшится.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Valeron 2705 1 сентября 2016, 17:33

      его Юве бесплатно заберёт, ну или кто-то ещё

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 сентября 2016, 01:33

      Что мешало раньше всё осуществить и не тянуть до последнего??? Но, это не отменяет того факта что зенит поступил по-пидерски...

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      Рейтинг: +663

      88serega88 1 сентября 2016, 01:27

      ну и зачем? он не будет мотивирован...уважать буду если играть будет как раньше, хоть вроде и тормоз но мяч получит никто не отберет

      0
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      Рейтинг: +87

      Karel1977 1 сентября 2016, 01:08

      Зимой уйдёт,надо контракт доработать

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