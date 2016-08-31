Товарищеский матч. Турция и Россия расписали мировую в дебютной игре Черчесова

Турция и Россия сыграли вничью в товарищеском матче, который стал первым для главного тренера россиян Станислава Черчесова. Поединок завершился со счетом 0:0.

Товарищеский матч

Турция – Россия – 0:0

Турция: Бабакан, Азиз (Джалик, 68), Озбайраклы, Кейбаши (Калдырым, 46), Сеюнджу, Чалханоглу (Малли, 62), Туфан (Унал, 62), Топал, Шен (Айхан, 46), Мор (Йокушлу, 85), Тосун.

Россия: Акинфеев, Новосельцев, Березуцкий, Кудряшов (Нойштедтер, 67), Жирков, Шатов, Оздоев (Зобнин, 80), Тарасов (Газинский, 61), Миранчук (Ерохин, 89), Самедов, Смолов (Канунников, 79).