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  • Нойштедтер: «Адвокат передал привет Васе, Дзаге, Акинфееву»

Нойштедтер: «Адвокат передал привет Васе, Дзаге, Акинфееву»

31 августа 2016, 09:34
2

Хавбек «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о том, на какой позиции он будет играть в сборной России.

– Черчесов говорил, что рассматривает вас как центрального защитника. Вам он тоже это говорил?

– Подробно на тему амплуа пока не говорили. Но я и последние полтора года в «Шальке» выходил в обороне, и сейчас в «Фенербахче». На этой позиции хорошо себя чувствую. И ранее Витор Перейра, и теперь Дик Адвокат видят меня именно там.

– Насколько неожиданной стала смена тренера, и как она на вас отразилась?

– При Перейре действовали по другой схеме – с тремя центральными защитниками, при Адвокате перешли на модель с четырьмя игроками обороны. А отношения с обоими тренерами хорошие. Адвокат пришел две недели назад, и за это время мы уже успели провести четыре матча. Времени, чтобы что-то натренировать, маловато. После сборных наверняка будет больше тактических занятий.

– То есть для вас не будет проблемой играть ни по одной, ни по другой модели?

– Нет.

– С Адвокатом, кстати, сборную России не обсуждали? Все-таки не чужой для нас человек, победитель Кубка УЕФА и Суперкубка во главе «Зенита» и главный тренер нашей команды на Евро-2012.

– Нет. Только просил передать привет некоторым футболистам, которых знает по сборной. Васе, Дзаге, Акинфееву...

– Ваш конкурент по позиции Сергей Игнашевич, по всей видимости, в команду уже не вернется...

– А я еще не читал, что он принял окончательное решение.

– Официально об этом не объявлено, но все говорит за то, что это именно так.

– Игнашевич – очень хороший игрок и человек, рекордсмен по числу матчей в истории сборной России. Провести на таком уровне 120 встреч – на такое единицы способны, и он вел команду за собой. И мне помогал. Вне зависимости от того, решил Сергей закончить выступления за сборную или нет, всегда буду помнить его как отличного парня.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Фенербахче Нойштедтер Роман
Комментарии (2)
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iuda
1472625676
Пустой игрок
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Joko21
1472634785
Ни чем не запомнится в сборной. Зря его притащили
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