Бентеке не жалеет о переходе в «Ливерпуль»

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке не жалеет о выступлении в составе «Ливерпуля». По словам бельгийского футболиста, смена главного тренера мерсисайдцев сыграла свою роль в развитии его карьеры.

«Не могу сказать, что переход в «Ливерпуль» стал провалом. Сначала в этом клубе все было по-другому. Но при новом главном тренере я перестал вписываться в тактическую схему. Это было непросто, но я не хочу оправдываться. Я ни о чем не жалею», – сказал он.

Напомним, что сейчас «Ливерпулем» руководит Юрген Клопп.