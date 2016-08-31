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Sky: «Ювентус» договорился с «Зенитом» о переходе Витселя

31 августа 2016, 00:24
22

«Ювентус» достиг договоренности с «Зенитом» по трансферу полузащитника Акселя Витселя. За игрока туринцы заплатят 18 миллионов евро. Кроме того, клуб из Санкт-Петербурга может получить бонусы.

Витсель покинул расположение сборной Бельгии, с которой готовится к матчам против Испании и Кипра, и отправился в Турин. В среду утром игрок пройдет медосмотр для «Ювентуса», после чего подпишет контракт с клубом.

Отметим, в нынешнем сезоне провел пять матче в составе «Зенита» в Премьер-лиге.

Источник: Skysports
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (22)
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алекс88
1472621329
Всех бляха нормальных игроков продали(это если ещё и Гарай уйдет)...один Шатов не вывезет такую ситуацию
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Garrincha58
1472623970
Зенит постепенно превращается в середняка РФПЛ а уж про европейский уровень и амбиции Газпрома надо забыть
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bumer_moscow
1472626342
В зените распродажа???На путь онжи встали.Надеюсь они с онжи в фнл будут бороться за первое место в следующем году.
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Joko21
1472626819
Зенит в этом сезоне выступит по всей видимости очень слабо
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SANY/S
1472627763
гарай витсель скоро всех продадут
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mig28
1472629127
Наконец-то!!! Дня не проходит без новости, что он куда-то переходит...или не переходит)
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alboro
1472629482
А кто разность между покупкой и продажей заплатит
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andr2112
1472631217
Автор забыл добавить число соглашений Зенита и Ювентуса по Витселю.
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VITANF
1472635855
Да ладно вам... для нашего Чемпионата Зенита вполне хватит и для чемпионства. А зимой усилятся нормально. Так что болельщики ЦСКА и Спартака не переживайте, конкуренцию за Чемпионство Зенит составит, из группы Лиги Европы и с таким составом выйдет, а после зимы поглядим...
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ХересБелорус
1472649439
Какое днище-игрок переходит в Юве.... это провал и позор, а хотели Матюиди с псж... капэц
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