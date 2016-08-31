Sky: «Ювентус» договорился с «Зенитом» о переходе Витселя

«Ювентус» достиг договоренности с «Зенитом» по трансферу полузащитника Акселя Витселя. За игрока туринцы заплатят 18 миллионов евро. Кроме того, клуб из Санкт-Петербурга может получить бонусы.

Витсель покинул расположение сборной Бельгии, с которой готовится к матчам против Испании и Кипра, и отправился в Турин. В среду утром игрок пройдет медосмотр для «Ювентуса», после чего подпишет контракт с клубом.

Отметим, в нынешнем сезоне провел пять матче в составе «Зенита» в Премьер-лиге.