«Ювентус» и «Рома» поспорят за Уилшира

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, в услугах футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Рома». Оба клуба планируют взять 24-летнего англичанина в аренду, однако римский клуб при этом хочет, чтобы часть зарплаты футболиста покрывали «канониры».

Напомним, ранее сообщалось, что лондонский клуб готов отпустить хавбека в аренду в другую команду. В нынешнем сезоне Уилшир провел за «Арсенал» в АПЛ два матча, в которых заработал одну желтую карточку.