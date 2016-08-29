«Зенит» хочет получить от «Ювентуса» 22 миллиона за Витселя

Стали известны подробности переговоров между «Зенитом» и «Ювентусом» о трансфере полузащитника петербуржцев Акселя Витселя.

Сообщается, что на первом этапе переговоров туринцы предлагали за игрока 18 миллионов евро без учета бонусов, но «Зенит» на эти условия не соглашался. Теперь же «Ювентус» уменьшил предложение до 15 миллионов, а российский клуб настаивает на сумме в 22 миллиона евро.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу готов расстаться с Витселем, и сам футболист не против перехода.