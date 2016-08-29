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«Зенит» хочет получить от «Ювентуса» 22 миллиона за Витселя

29 августа 2016, 20:31
12

Стали известны подробности переговоров между «Зенитом» и «Ювентусом» о трансфере полузащитника петербуржцев Акселя Витселя.

Сообщается, что на первом этапе переговоров туринцы предлагали за игрока 18 миллионов евро без учета бонусов, но «Зенит» на эти условия не соглашался. Теперь же «Ювентус» уменьшил предложение до 15 миллионов, а российский клуб настаивает на сумме в 22 миллиона евро.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу готов расстаться с Витселем, и сам футболист не против перехода.

Источник: Skysports
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (12)
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Chernyi Lis
1472492273
не стоит таких денег.игрок среднего класса..
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roman230582
1472492378
В итоге согласятся на 12)
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Андрей Ермошин
1472494032
Сколько же деньжищ, Газпром потерял за время пребывания Витселя в составе Зенки: цена опустилась почти вдвое. Но для Газпрома это раз плюнуть, деньги то бюджетные.
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Kulima
1472494148
Мда, губа не дура..
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Диктор
1472494434
Жадность-через год бесплатно уйдет.
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Тraumtanzеr
1472494866
Легче на 22 миллиона деревьев на поле посадить, примерно тоже самое будет.
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Warrior God
1472495335
За 18 не отдали это г,мде они совсем ебнутые.
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Kareon
1472497360
Если за 20 продадут нормально покупалт за 40 молодцы
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алекс88
1472500256
Юве и 10 предложат а продавать придется ....не на халяву же через год отпускать
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Dimon013
1472554788
Отпустите наконец-то Микрофона)
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