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  • Петров: «Я очень хочу попасть в состав сборной и дальше выигрывать все матчи»

Петров: «Я очень хочу попасть в состав сборной и дальше выигрывать все матчи»

29 августа 2016, 19:40
2

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Сергей Петров рассказал о тренировке в составе национальной команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

«Я очень рад, что я здесь присутствую. На тренировке у нас было общение в тактическом плане. Была стандартная вступительная речь, но она останется между нами. Для меня сборная – это цель. Каждый футболист мечтает играть за свою национальную команду. Я очень хочу попасть в состав и дальше выигрывать все матчи. С Черчесовым я не работал раньше, но играл против его команд. Они всегда хорошо обороняются

Куда тренер меня поставит, там и буду играть. Надо на контрольных матчах выложиться полностью, мыслить позитивно, и все будет хорошо», – приводит слова Петрова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Краснодар Петров Сергей
Комментарии (2)
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никита голоян
1472491207
какая сборная ..вы рядовые матчи просираете(((((
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Андрей Ермошин
1472493547
Шанс у тебя может быть и есть, только призрачный, т.к. "люди" Мудко, свое место в сборной не отдадут.
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