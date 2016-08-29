Петров: «Я очень хочу попасть в состав сборной и дальше выигрывать все матчи»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Сергей Петров рассказал о тренировке в составе национальной команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

«Я очень рад, что я здесь присутствую. На тренировке у нас было общение в тактическом плане. Была стандартная вступительная речь, но она останется между нами. Для меня сборная – это цель. Каждый футболист мечтает играть за свою национальную команду. Я очень хочу попасть в состав и дальше выигрывать все матчи. С Черчесовым я не работал раньше, но играл против его команд. Они всегда хорошо обороняются

Куда тренер меня поставит, там и буду играть. Надо на контрольных матчах выложиться полностью, мыслить позитивно, и все будет хорошо», – приводит слова Петрова корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.