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    Агент Кришито: «После пяти лет в «Зените» Доменико думает о возвращении домой»

    Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико подтвердил, что футболист намерен перейти в один из клубов Серии А.

    «Для Доменико «Зенит» – прекрасная команда. Но это нормально, что после пяти лет здесь он думает о возвращении домой.

    Было бы неправильно давать комментарии до того, как что-либо будет окончательно решено. Есть несколько вариантов, идут переговоры. Посмотрим, что выберет «Зенит», – сказал Д’Амико.

    Источник сообщает, что следующим клубом Кришито, скорее всего, будет «Интер».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    29.08.2016 19:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +215

      iuda 30 августа 2016, 13:58

      Соскучился по настоящим макаронам

      0
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      Рейтинг: +40

      amg063 30 августа 2016, 13:54

      защитник он хороший конечно, но симулянт тот еще

      0
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      Рейтинг: +6294

      порт 29 августа 2016, 21:08

      Хорошо поработал, удачи дальше.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 августа 2016, 21:07

      Ну вот и окончательно распадается Зенит.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 августа 2016, 19:43

      После ухода Боаша почему то все тянуться уйти,хотя интер ювентус варианты не плохие,чемп всяко сильнее нашего

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      Рейтинг: +407

      18JG 29 августа 2016, 19:32

      Во я словлю смехунка, если перед самым закрытием окна нам помашут ручкой Ломбертс, Гарай, Кришито и Витсель. Вот это будет бомба нахрен!

      А кто-то из них уйдет наверняка, а замен не нашло наше любимое руководство. Но это как всегда, впрочем.

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      Рейтинг: +12304

      Вомбат > 18JG 29 августа 2016, 21:09

      Лучше пусть уйдут чем будут саботировать. Только все четверо не уйдут. Витсель, стоящий 15 млн евро, но продающийся за 22 скорее всего еще потерпит год в опостылевшем Зените. Ломбертсу, стоящий 3-4 млн и продающийся за 6, наверняка придется мучиться еще два года. Кришито по тем же причинам скорее всего тоже задержится. А вот Гарай наверное уйдет сейчас, в мире есть клубы, готовые заплатить за него требуемые 20 млн, и это не только Валенсия. Я не удивлюсь, если его купит ПСЖ или даже Атлетико.

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      Рейтинг: +407

      18JG > Вомбат 29 августа 2016, 21:21

      По мне, так пусть катятся колобком из Питера всей честной компанией.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 29 августа 2016, 19:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо скорее валить, а то Мутко принудит принять российское гражданство и заставят играть за Сборную России.

      -5
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      Рейтинг: +114

      werty > richi 29 августа 2016, 20:58

      если у тебя такой юмор, то лучше не показывай его здесь. А если ты серьезно, то сочувствую

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      Рейтинг: +1126

      richi > werty 30 августа 2016, 10:30

      А, что с юмором проблемы? А если по делу, то к сожалению дело обстоит именно так.

      0
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      Рейтинг: +7993

      nik55 29 августа 2016, 19:17

      давно пора

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