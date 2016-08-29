«Зенит» убрал из заявки на сезон Рязанцева

Аналогичная утка уже была про Джорджевича. Кто придумывает этот бред, не знает, что для выступления за дочернюю команду Зенит-2 или Спартак-2 игроку не надо отзаявляться за основную команду. Зырянов до сих пор числится в Зените, хотя уже 3 года успешно цементирует игру в Зените-2. Рязанцев может играть за Зенит-2 если хочет - Радимов точно не откажется. А вот тренеров РФПЛ, желающих взять его в аренду как-то не видать, видимо его его сидение на лавке в Рубине во время прошлогодней аренды никого не впечатлило.
Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев исключен из заявки петербуржского клуба на матчи РФПЛ. Напомним, Рязанцев выступает за сине-бело-голубых с 2014 года.
В прошлом сезоне полузащитник провел за «Зенит» в РФПЛ 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. В нынешнем – не появлялся на поле.