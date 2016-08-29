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    «Зенит» убрал из заявки на сезон Рязанцева

    Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев исключен из заявки петербуржского клуба на матчи РФПЛ. Напомним, Рязанцев выступает за сине-бело-голубых с 2014 года.

    В прошлом сезоне полузащитник провел за «Зенит» в РФПЛ 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. В нынешнем – не появлялся на поле.

    Источник: РПЛ

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    29.08.2016 17:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 29 августа 2016, 21:20

      Аналогичная утка уже была про Джорджевича. Кто придумывает этот бред, не знает, что для выступления за дочернюю команду Зенит-2 или Спартак-2 игроку не надо отзаявляться за основную команду. Зырянов до сих пор числится в Зените, хотя уже 3 года успешно цементирует игру в Зените-2. Рязанцев может играть за Зенит-2 если хочет - Радимов точно не откажется. А вот тренеров РФПЛ, желающих взять его в аренду как-то не видать, видимо его его сидение на лавке в Рубине во время прошлогодней аренды никого не впечатлило.

      0
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 29 августа 2016, 21:15

      В Ростов его. Кстати, когда там снимут запрет на регистрацию новичков?

      -1
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 29 августа 2016, 20:13

      Исключение из заявки на матчи РФПЛ не означает, что футболист куда-то отдан в аренду.
      Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев отзаявлен из состава основной команды клуба и будет выступать за дубль петербуржцев в ФНЛ. Об этом заявил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Циммерман.

      — Рязанцев был отзаявлен из «Зенита», чтобы его можно было дозаявить для выступлений за «Зенит-2», — сказал Циммерман. — Таким образом, он сможет получить игровую практику не выпадая при этом из обоймы первой команды.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 29 августа 2016, 18:31

      Был хорошим игроком, завял в Зените ....в Ростове однозначно опять разцветет

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 29 августа 2016, 18:10

      Шанса не дали, всех кого брали у Рубина. никто толком и не заиграл, себе только карьеру подпортили(

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Челнинец 29 августа 2016, 21:22

      В Зените не заиграл....
      но надо было головой думать, а не бутсой....
      вон, Боккетти играет, Калешин тоже...
      Саша в сборную хотел без мыла влезть или в ЭУропе засветиться, зато денег заработал в Зените больше, чем в Рубине... наверное на депозит отнёс)))) теперь есть на что кушать....

      0
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      Рейтинг: +6294

      порт 29 августа 2016, 18:04

      Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев с удивлением отнёсся к тому, что на сайте РПФЛ появилась информация, что он отзаявлен от команды на текущий сезон.

      – Никуда из "Зенита" не уходил, скорее всего, техническая ошибка на сайте РФПЛ

      -1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 29 августа 2016, 17:48

      Могут продать.

      3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 29 августа 2016, 17:48

      Хороший игрок) Барселоне помню забивал) ну тогда действительно в Ростов) что без дела то сидеть)

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 29 августа 2016, 17:33

      в Ростов СРОЧНО!!!

      5
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      Рейтинг: +7993

      nik55 29 августа 2016, 17:32

      угробили игрока

      5
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