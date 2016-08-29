«Зенит» убрал из заявки на сезон Рязанцева

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев исключен из заявки петербуржского клуба на матчи РФПЛ. Напомним, Рязанцев выступает за сине-бело-голубых с 2014 года.

В прошлом сезоне полузащитник провел за «Зенит» в РФПЛ 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. В нынешнем – не появлялся на поле.