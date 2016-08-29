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    Эбесилио: «Анжи» не стыдно было проиграть такой эффективно играющей команде, как «Спартак»

    Полузащитник «Анжи» Лоренцо Эбесилио после матча 5-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:2) отметил силу и эффективность соперника в данной встрече.

    «После матча со «Спартаком» осталось плохое чувство, так как мы проиграли, но могли и победить. В первом тайме мы создали большое количество опасных моментов у ворот соперника, однако не смогли забить и победить. «Спартак» действовал эффективнее – он создал всего около трех моментов за матч и смог забить дважды, в этом и есть «Спартак», который сегодня победил. Во втором тайме мы играли проще и хотели больше контролировать мяч, однако мы играли против хорошей команды, которая не позволила нам это сделать.

    «Спартак» хорошо контролировал мяч, хорошо защищался, вовремя возвращался назад, так что нам не удалось создать столько моментов, сколько мы хотели. Нам не стыдно было проиграть такой эффективно играющей команде», – сказал Эбесилио.

    Источник: ТАСС

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    29.08.2016 16:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 31 августа 2016, 07:20

      Да уж! Спартак сейчас силен,но с реализацией у нас всё ещё проблемы,а то толку считать опасные моменты! Надо реализовывать моменты!

      0
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 30 августа 2016, 22:29

      Да что вы прицепились к словам Эбесилио,около трёх моментов это образно имелось ввиду,не сможет же человек сразу после матча вспоминать у кого сколько чего было,а вам лишь бы сразу обосрать человека.

      0
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 30 августа 2016, 11:12

      чтобы кто не говорил а Спартак абсолютно заслуженно выйграл, не реализовав несколько моментов, что само по себе абсолютно нормаоьно для любого матча

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 30 августа 2016, 10:15

      "он создал всего около трех моментов за матч и смог забить дважды"
      эм...что с математикой у игрока.
      как минимум: в начале матча момент у Промеса на линии вратарской, штанга Промеса, штанга Зе Луиша, сейв Беленова после удара в девятку от Промеса + 2 момента, превратившихся в голы. итого: 6 железных голевых момента.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 августа 2016, 21:11

      Немного преуменьщил конечно-но в целом объективное интервью.

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 29 августа 2016, 19:06

      Трех?Если бы не Беленов после удара Промеса в 9, и не две штанги, было бы 0-5.

      5
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      Рейтинг: +76

      takca 29 августа 2016, 18:11

      Ну почему то все отмечают блестящую игру вратаря Анжи который вытащил три неберущихся мяча .

      3
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      Рейтинг: +3536

      momwig_ 29 августа 2016, 17:07

      Около трех моментов??? Да только в первом тайме их был десяток. Будь мы так эффективны, итоговый счет был бы 8:0 или что-то около того.

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > momwig_ 29 августа 2016, 17:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Которые 20 метров мимо пралитали ты эти моменты тоже считаешь? Первый раз вижу на бомбардире глора Спартака... где вы раньше были? Хотя скоро зенит цска Краснодар лока Ростов разыграются опять изчезните

      -5
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      Рейтинг: +665

      Snerg > de bruyne 29 августа 2016, 18:40

      Выучи уроки! Особенно Русский язык!

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid > de bruyne 30 августа 2016, 10:18

      у Спартака нет глоров. Команда 13 лет без титулов - не могут у КБ появиться глоры. Те кто за него болеют - настоящие и преданные болельщики, которые от команды не отвернутся.

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