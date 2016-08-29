Сегодня сборная России проведет первую тренировку под руководством Черчесова

В понедельник, 29 августа, сборная России начнет подготовку к чемпионату мира-2018 под руководством нового наставника Станислава Черчесова.

По окончании общекомандного сбора команде предстоит провести тренировку на стадионе «Арена Химки». Старт занятию будет дан в 17:30, и в течение первых 15 минут представители СМИ смогут свободно пообщаться с игроками и тренерским штабом.

Напомним, в ближайшие дни россияне проведут два товарищеских поединка – 31 августа против Турции в Анталье и шестого сентября со сборной Ганы в Москве. Стоит отметить, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и форвард «Зенита» Артем Дзюба могут не принять участия в предстоящих играх по причине травм.