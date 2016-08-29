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    Спаллетти лишил Де Росси капитанской повязки в «Роме»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти решил наладить дисциплину в команде, лишив капитанской повязки полузащитника Даниэле Де Росси.

    Хавбек был наказан за провальный ответный матч с «Порту» (0:3) в раунде плей-офф Лиги чемпионов, где он получил красную карточку.

    «Для Де Росси это стало не слишком приятным моментом, но он понял мое решение. Сначала я сообщил ему лично, а затем о случившемся объявил всей команде. Я считаю, что каждый футболист должен платить за свои ошибки», – подытожил специалист.

    Источник: Football Italia

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    29.08.2016 01:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -36

      FatalMix 29 августа 2016, 14:44

      это все происки мутко

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 августа 2016, 08:10

      Правильно. Капитан должен брать ответственность, а не ловить глупые удаления. Хотя у Де Росси за карьеру их уже и так хватает.

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 29 августа 2016, 05:55

      Провальная игра, это, безусловно , вина Де Росси........

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 29 августа 2016, 02:36

      А может проблема не в Де Росси. Может это Спаллетти воду мутит ( в смысле ищет игру).

      2
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