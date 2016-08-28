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    Ари: «Два поражения подряд – это серьезно»

    Нападающий «Краснодара» Ари после поражения от московского «Локомотива» (1:2) в матче пятого тура Премьер-лиги отметил, что его команда расслаблено начала встречу с железнодорожниками.

    – Я думаю, мы начали матч расслабленными, не так, как хотел тренер. Хотели прессинговать до конца, но этот гол в конце тайма испортил наши планы.

    – «Краснодар» сейчас переживает спад или последние матчи – это ряд случайных совпадений?

    – Да, конечно, два поражения – это серьезно. Я повторюсь, мы начали матч расслабленными, надо больше внимания уделить тренировкам, работать серьезнее.

    – Сергей Галицкий заходил в раздевалку после игры? Что-то говорил вам после матча?

    – Он ничего не говорил. Он видел, что команда опечалена этим поражением. Нам надо добиться побед в следующих матчах.

    – Как относитесь к уходу Страндберга и Сигурдссона?

    – Конечно, уход двоих игроков – это тяжело, особенно в ходе чемпионата. Также у нас много травмированных футболистов. Новичок Налдо усилит нашу команду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.08.2016 22:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 29 августа 2016, 08:03

      ты еще думаешь вместе с вандерсоном,что вас возьмут в сборную России??))

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 28 августа 2016, 23:27

      Соберитесь. Команда у вас отличная.

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