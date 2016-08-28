Зобнин, Фернандо и Джано начнут матч с «Анжи» с первых минут

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Анжи» и столичного «Спартака», которые сойдутся между собой в матче пятого тура Премьер-лиги. Тренерский штаб красно-белых выставил с первых минут всех сильнейших.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Джано, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Пуцко, Кутин, Ромуло, Попов, Зуев, Мельгарехо, Мелкадзе.

«Анжи»: Беленов, Мусалов, Тигиев, Гасанов, Лазич, Ямбере, Георгиевский, Эбисилио, Маевский, Бериша, Будковский.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Шандао, Жиров, Белов, Менса, Мкртчян, Газимагомедов, Амаду Тиджани, Щербак, Обертан.