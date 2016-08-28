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  • Инфантино: «Каждый день по сотне раз жалею, что стал президентом ФИФА»

Инфантино: «Каждый день по сотне раз жалею, что стал президентом ФИФА»

28 августа 2016, 13:29
3

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что жалеет о своей победе на выборах главы организации. Напомним, 46-летний функционер был избран президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.

«Каждый день по сотне раз жалею, что победил на выборах в президенты ФИФА. Но при этом каждый день я тысячу раз радуюсь моей новой роли. Это большая честь – работать в команде с более чем 500 сотрудниками, каждый из которых также одержим футбольной страстью и хочет сделать что-то для футбола по всему миру», – сказал Инфантино.

Источник: ТАСС
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (3)
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SandersMax
1472380299
что ж ты фраер сдал назад)))
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prtcs
1472381294
Мафия не победима....
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seawave
1472384764
Что то он неопределившийся какой-то)
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