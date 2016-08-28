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    Бокий: «Предлагал «Спартаку» подписать молодого Компани»

    Бывший селекционер «Спартака», ныне входящий в тренерский штаб «Анжи», Александр Бокий отметил, что в свое время предлагал «красно-белым» Венсана Компани, только начинавшего карьеру в «Андерлехте».

    «В «Спартаке» занимался именно селекционной работой. Объездил российские регионы, зарубежные страны. Я ездил, писал отчеты, давал рекомендации, но, если честно, всех игроков, по которым давал положительные характеристики, почему-то не воспринимали.

    Например, Венсана Компани. Ему было 19-20, он только начинал в «Андерлехте». Поразило, что человек с высоким ростом обладает такой быстротой, резкостью, отлично играет в пас. Я сделал отчeт, сказал, что этот игрок усилит команду. Думаю, он сам согласился бы на переезд в Москву», – заявил Бокий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.08.2016 10:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 28 августа 2016, 14:19

      пусть еще список игроков приведет, которых предлагал. сколько среди них стоящих игроков? Если он предложил 100 человек, а сейчас слышно только про одного, то и нафиг такие советы. Я тоже могу всех подряд предлагать и 1 из 100 наверняка будет новым месси!

      1
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 28 августа 2016, 13:13

      если он такой классный специалист что он делает в анжи .не в обиду дагестанцам

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 28 августа 2016, 12:51

      Каждый клуб рассматривает по сотне игроков в год, и если Бокий, один раз попал пальцем в небо, и то похоже случайно, это еще ни чего не значит...

      2
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 28 августа 2016, 12:33

      Главное, в мой бомжатник не попал.))
      В моем загнивающем клубике, все теряют мастерство...

      1
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      Рейтинг: +7993

      nik55 28 августа 2016, 12:28

      Александр Бокий --пиар

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      Рейтинг: +44

      AlMann 28 августа 2016, 12:13

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      Повезло Венсану - остался человеком. А ведь мог бы свиньей стать ...

      -7
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      Рейтинг: +371

      ASG > AlMann 28 августа 2016, 12:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      отлично сказано

      -6
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      Рейтинг: +1334

      Lilipyt 28 августа 2016, 11:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тупое руководство топит клуб в ФНЛ. И транферы ебанутые, у нас лимит так на распродаже Динамо хрен кого купили. Странно.... Хотят, что ли найди звезду за бесплатно?!

      -4
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      Рейтинг: +244

      Grelas 28 августа 2016, 11:42

      Повезло же Компани, просто пронесло.

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      Рейтинг: +889

      Krics 28 августа 2016, 11:13

      Если бы, да как бы.

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      Рейтинг: +105

      AnayTMN 28 августа 2016, 11:03

      Слава богу, что не взяли. Спасли карьеру

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