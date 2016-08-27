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    Серия А. «Наполи» в результативном матче обыграл «Милан»

    В матче второго тура Серии А «Наполи» справился с «Миланом» со счетом 4:2. На дубль Аркадиуша Милика миланцы ответили голами М'Байе Ньянга и Сусо, но точный удар Хосе Кальехона позволил хозяевам заработать три очка, а окончательный счет установил Алессио Романьоли, отметившийся автоголом.

    Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

    Наполи – Милан – 4:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Милик, 18; 2:0 – Милик, 33; 2:1 – Ньянг, 51; 2:2 – Сусо, 55; 3:2 – Кальехон, 74; 4:2 – Романьоли, 90 (в свои ворота).

    Удаления: нет – Куцка, 75; Ньянг, 88.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2016 23:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      Aliencas111 28 августа 2016, 07:23

      А чего вы ждали? Видно же подтягивают молодежь, заново строят команду. Опыта мало, все придет. Зимой еще пару звезд приобретут и ве пойдет норм. А так второй тайм ваще огонь был!

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      Рейтинг: +929

      ДСА 28 августа 2016, 03:46

      Сыроват еще Милан.

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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 28 августа 2016, 00:31

      Милан, всю свою историю славился лучшей обороной в европе!! они могли не забить, но пропустить очень большая редкость!!а сейчас клуб, один в один наш народный спартачок!!и боссы миллиардеры это все понимают, но как такое бросить?пальцами ног играться 11-ю миллионерами)) шизофренические наклонности не излечимы!! и клубам с такой историей и своими традициями , остается ждать , что их купит новый шизофреник, с менее маниакальными потребностями((

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 28 августа 2016, 00:04

      Милан с защитниками уровня фнл играет.

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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 28 августа 2016, 00:02

      Милан очень слабо...следущяя проверка удинезе

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