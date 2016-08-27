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    Лига 1. «Ницца» разошлась миром с «Лиллем» и другие результаты

    В матче третьего тура Лиги 1 «Ницца» и «Лилль» сыграли вничью со счетом 1:1. За хозяев забил Винсент Козьелло, а автором гола «Лилля» стал Франк Берья.

    В других встречах тура «Кан» переиграл «Бастию», «Монпелье» поделил очки с «Ренном», «Метц» оказался сильнее «Анжера», «Нанси» уступил «Генгаму».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

    Кан – Бастия – 2:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Фере, 64; 2:0 – Базиль, 90.

    Монпелье – Ренн – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Конгре, 22; 1:1 – Диахаби, 65.

    Ницца – Лилль – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Козьелло, 4; 1:1 – Берья, 27.

    Метц – Анжер – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Фалетт, 42; 2:0 – Милан, 89.

    Нанси – Генгам – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Диалло, 59; 0:2 – Жиресс, 79.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2016 22:54
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