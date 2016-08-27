Баланович: «Судьи немного испугались маек с надписью «Зенит». Не надо ему помогать»

Полузащитник «Амкара» Сергей Баланович оценил работу арбитров во время матча 5-го тура РФПЛ против «Зенита», в котором пермская команда крупно уступила сопернику со счетом 0:3.

«Арбитры? Я так понимаю, судьи раньше не работали на матчах Премьер-лиги. Я этих лиц еще не видел. Мне кажется, они немножко испугались голубых маек с надписью «Зенит». Я не говорю, что «Амкар» засуживали, но при мелких нарушениях не надо было свистеть в сторону «Зенита». Не надо «Зениту» помогать. А такие вещи больше забирали эмоциональных сил. Поэтому, на мой взгляд, судьи «поплыли», – сказал Баланович.