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    Баланович: «Судьи немного испугались маек с надписью «Зенит». Не надо ему помогать»

    Полузащитник «Амкара» Сергей Баланович оценил работу арбитров во время матча 5-го тура РФПЛ против «Зенита», в котором пермская команда крупно уступила сопернику со счетом 0:3.

    «Арбитры? Я так понимаю, судьи раньше не работали на матчах Премьер-лиги. Я этих лиц еще не видел. Мне кажется, они немножко испугались голубых маек с надписью «Зенит». Я не говорю, что «Амкар» засуживали, но при мелких нарушениях не надо было свистеть в сторону «Зенита». Не надо «Зениту» помогать. А такие вещи больше забирали эмоциональных сил. Поэтому, на мой взгляд, судьи «поплыли», – сказал Баланович.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.08.2016 21:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5

      gorin_19_19 28 августа 2016, 07:02

      побоялись что газ вырубят)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2281

      Бриг 28 августа 2016, 00:42

      не серьезно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 28 августа 2016, 00:30

      0 - ударов по воротам
      0 - в створ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 августа 2016, 22:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да в их сторону играют судейки

      -15
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    • ...
      Рейтинг: +145

      Danjer 27 августа 2016, 21:55

      Началооооось........вроде взрослые люди!!!!!

      -3
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