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    Салугин: «В «Амкаре» есть задержки по зарплате перед футболистами»

    Нападающий «Амкара» Александр Салугин заявил, что в пермском клубе существуют задержки по зарплате перед футболистами.

    – Для нашей команды нормально ставить задачи по ходу сезона. Финансирование, прямо скажем, не очень хорошее. Двигаясь от игры к игре, можно будет ставить конкретную цель. Рано смотреть так далеко вперед, надо играть спокойно. У болельщиков сейчас дача, шашлыки, и в жаркие дни не всем хочется идти на футбол. В Перми скоро похолодает, наступит осень – болельщиков на стадионе будет больше.

    – Вы сами сказали о финансировании. Задержки по зарплатам есть?

    – Да, но руководство всегда с нами общается, премиальные выплачивают, обещают полностью рассчитаться. Никто тревогу не бьет. Задержки не катастрофические.

    – Неделя-две?

    – Лучше задать такой вопрос руководству. По условиям контракта не могу разглашать эту информацию.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.08.2016 17:30
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