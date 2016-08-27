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    «Крылья Советов» не собираются увольнять Веркаутерена

    «Крылья Советов» доверяют главному тренеру команды Франку Веркаутерену, несмотря на то, что команда провалила старт Премьер-лиги. Об этом сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков.

    «Кредит доверия есть, иначе мы с ним не продолжали бы сотрудничество. Уже бывали такие случаи, но он работает нормально», – заявил Шашков.

    Отметим, перед началом сезона стороны заключили новое соглашение по схеме «1+1».

    Источник: ТАСС

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    27.08.2016 15:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6

      AssasinNight 27 августа 2016, 17:15

      Руки от Франка!!! У Крыльев теперь своеобразный подчерк как он и был раньше - Волжская Защепка опять в Самаре. Франк и только Франк

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 августа 2016, 16:30

      все правильно.

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