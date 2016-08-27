«Крылья Советов» не собираются увольнять Веркаутерена

«Крылья Советов» доверяют главному тренеру команды Франку Веркаутерену, несмотря на то, что команда провалила старт Премьер-лиги. Об этом сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков.

«Кредит доверия есть, иначе мы с ним не продолжали бы сотрудничество. Уже бывали такие случаи, но он работает нормально», – заявил Шашков.

Отметим, перед началом сезона стороны заключили новое соглашение по схеме «1+1».



