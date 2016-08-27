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    Владимир Габулов: «Я не планирую завершать карьеру»

    Экс-голкипер «Динамо» Владимир Габулов поделился своими планами на будущее.

    «На данный момент я открыт для предложений и готов рассмотреть варианты из нашего чемпионата и из-за рубежа. Я полон сил и желания играть, уверен в своих силах, здоровье мне позволяет, поэтому завершать карьеру не планирую.

    Определенный интерес ко мне был и есть со стороны ряда команд из российского чемпионата и из-за рубежа. Были варианты с «Депортиво» и некоторыми турецкими клубами, но пока дальше интереса дело не зашло», – заявил Габулов.

    Отметим, Габулов в прошлом сезоне провел 25 матчей в составе бело-голубых, но летом не стал продлевать свой контракт с клубом.

    Источник: ТАСС

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    27.08.2016 13:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 августа 2016, 15:55

      Странно.Почему никто не позвал? В РФПЛ немало команд,где киперы играют неровно.Зенит вполне мог взять вместо "чудотворца"Лодыгина .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 27 августа 2016, 15:45

      Не согласен.Хороший кипер

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 27 августа 2016, 14:10

      с такой статой (13-15 г. 41 матч -54 пропущенных), никому не нужен..не пиарься, Вова...вешай перчики

      -1
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