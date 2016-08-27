Малафеев: «Зенит» ведь уже выигрывал Кубок УЕФА, а жизнь – штука цикличная»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил уверенность в способности питерского клуба стать победителем Лиги Европы.

«Говоря о перспективах «Зенита» в Лиге Европы, хотелось бы рассчитывать на большее, чем просто выход из группы. Петербуржцы способны побороться за трофей. В последнее время они играли в Лиге чемпионов, у них много высококлассных исполнителей, а грандов во втором по значимости турнире Европы не так много.

Все это может добавить уверенности и помочь побороться за итоговую победу. «Зенит» ведь уже выигрывал Кубок УЕФА, а жизнь – штука цикличная. Почему бы не начать победное шествие этой осенью?», – заявил Малафеев.