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    Агент: «Паршивлюк мог перейти в «Олимпиакос», но на тот момент не удалось решить вопрос со «Спартаком»

    Агент защитника «Спартака» Сергея Паршивлюка Михаил Череповский рассказал о будущем своего клиента. По его словам, сам игрок не горит желание покидать красно-белых, а его дальнейшее перспективы в команде в настоящий момент зависят от тренерского штаба и руководства московского клуба. Напомним, сегодня СМИ сообщили, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в «Краснодаре».

    «Карьерные планы Сергея на данный момент полностью зависят от тренерского штаба и руководства «Спартака». Разговоров о том, что сам футболист намерен покинуть клуб в это трансферное окно, не велось.

    Был ли к Паршивлюку интерес со стороны других клубов? Да, интерес был со стороны нескольких российских клубов и одного европейского – греческого «Олимпиакоса». Но на тот момент мы, к сожалению, не смогли решить вопрос о переходе Сергея в греческий клуб со «Спартаком», – сказал Череповский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.08.2016 18:57
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 27 августа 2016, 14:05

      паршивлюк "мега защитник"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 26 августа 2016, 19:35

      Так изначально было понятно, что это утка.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7993

      nik55 26 августа 2016, 19:09

      все прояснилось

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