Траоре не сможет принять участия во встрече с «Томью»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре не полетел с командой на поединок пятого тура РФПЛ с «Томью». Игрок остался в Москве, где будет восстанавливаться от микротравмы, полученной на одной из последних тренировок. Таким образом, в Томск армейцы отправились лишь с одним 20-летним Карлосом Страндбергом в качестве наконечника атак. Отметим присутствие в заявке защитника Георгия Щенникова, вернувшегося не так давно в общую группу.

Полностью заявка красно-синих выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов.

Нападающий: Карлос Страндберг.