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  • Англия, Испания, Германия и Италия получат по четыре места в группе Лиги чемпионов

Англия, Испания, Германия и Италия получат по четыре места в группе Лиги чемпионов

26 августа 2016, 12:12
23

Формат Лиги чемпионов, начиная с сезона-2018/19, претерпит некоторые изменения. Теперь каждый из четырех ведущих чемпионатов будет иметь гарантировано по четыре представителя в групповом этапе турнира.

При этом в квалификации сохранится разделение на Путь чемпионов и Путь представителей лиг, что оставит шанс клубам пробиться в Лигу чемпионов и Лигу Европы по результатам в национальных первенствах. Также отметим, что команда, победившая в Лиге Европы, будет получать путевку сразу в групповой раунд Лиги чемпионов (по действующим правилам она может начать выступление с раунда плей-офф).

Изменения коснутся и системы подсчета клубных коэффициентов: клубы будут оцениваться исходя исключительно из собственных результатов, то есть коэффициент ассоциации больше не будет иметь влияния на коэффициент клуба. Исключение будут составлять лишь те случаи, когда коэффициент клуба менее, чем 1/5 коэффициента ассоциации. Также при расчете коэффициентов будут браться в учет исторические успехи клуба в данном турнире. Так клубам, имеющим в своем активе победы в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, будут начислены дополнительные баллы.

Кроме того, в обоих турнирах значительно увеличатся отчисления клубам и лигам.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига Европы Европа
Комментарии (23)
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and4ever86
1472203274
Ну если можно эстафету перебегать, то почему бы и так не сделать? Можно даже увеличить количество играющих в турнире команд до 128 или 256, но в финал могут выйти только команды из озвученных выше 4 стран. И то только не все. Севилья, например , не может. Если она проходит в финал ее заменяет Реал.
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loko-the_best
1472204441
Конченая система. Чем нынешний формат не устраивает?
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Swooper
1472204650
С одной стороны да, решение ради увеличения доходов. С другой, как часто за последние лет 10 4-ый клуб из Испании, Англии, Германии не попадал в групповой этап? И спросить у условного "Стяуа" или "Янг Бойза" за или против они этого решения? У этого новшества есть и свои плюсы: убирает огромный случайный фактор. Попадись Ростову МС я думаю и их болельщики бы задумались "+" или "-" эта система. Пока, по-моему, это решение несет плюсы Италии и всем остальным, не думаю что Англия, Испания и Германия получают от такого расклада огромные дивиденды.
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GoldPlayFIFARus9
1472204744
Места восточной Европы сильно урезаются, сражение России за 3 места в ЛЧ уже бессмысленны. Да здравствуют Сасуолы в ЛЧ!!!
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GoldPlayFIFARus9
1472204972
А вот это как понимать: "При расчёте коэффициентов будут учитываться исторические успехи клуба в данном турнире. Клубы, побеждавшие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, получат дополнительные очки." ? То есть условный Реал,который выиграл подряд первые 5 кубков ЛЧ в 50-х года,где принимали участие по 8-12 клубов,среди которых были такие гранды мирового футбола как Б7 или Црвена Звезда,они будут получать ещё и бонусы?
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Дон Посей
1472205589
Трудно сказать, лучше или хуже это для мирового футбола.. Но то, что опять России насрали -100%.
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овертайм
1472205616
надо было восточную европу ограничить участием в лиге европы, а гранды пусть с жиру бесятся в лч)
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roman230582
1472206628
Видать испугались в УЕФА, что сильнейшие чемпы свою лигу создадут (слухи давно ходят) и пошли на поводу в ущерб остальным лигам и спортивному принципу. С другой стороны, уйди из ЛЧ сильнейшие, о чем они периодически грозили, ЛЧ уже была бы совсем иного уровня турниром.
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kykyi
1472206672
Будут играть те команды, внутренние чемпионаты которых хорошо покупаются телевизионщиками. Поднимайте уровень национальных чемпов и велком в ЛЧ. Просто бизнес, ничего личного.
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FanatSerj
1472213371
Это типа новый фэйр плей такой? Для не богатых лиг совсем гайки закрутили, с начало финансовым фэйр плей задушили, так теперь еще возможность заработать в ЛЧ забрали.
< Это даже не только деньги, игрока теперь качественного совсем не заманишь в не ТОП-лигу, а своих вырощенных только продавать.
Короче совсем там ухи объелись, в третьих странах теперь в футболе рассматриваются только как поставщики молодого мяса, но ни как не соперники.
Богатые еще богаче, бедные еще беднее .....
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