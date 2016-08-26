Англия, Испания, Германия и Италия получат по четыре места в группе Лиги чемпионов

Формат Лиги чемпионов, начиная с сезона-2018/19, претерпит некоторые изменения. Теперь каждый из четырех ведущих чемпионатов будет иметь гарантировано по четыре представителя в групповом этапе турнира.

При этом в квалификации сохранится разделение на Путь чемпионов и Путь представителей лиг, что оставит шанс клубам пробиться в Лигу чемпионов и Лигу Европы по результатам в национальных первенствах. Также отметим, что команда, победившая в Лиге Европы, будет получать путевку сразу в групповой раунд Лиги чемпионов (по действующим правилам она может начать выступление с раунда плей-офф).

Изменения коснутся и системы подсчета клубных коэффициентов: клубы будут оцениваться исходя исключительно из собственных результатов, то есть коэффициент ассоциации больше не будет иметь влияния на коэффициент клуба. Исключение будут составлять лишь те случаи, когда коэффициент клуба менее, чем 1/5 коэффициента ассоциации. Также при расчете коэффициентов будут браться в учет исторические успехи клуба в данном турнире. Так клубам, имеющим в своем активе победы в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, будут начислены дополнительные баллы.

Кроме того, в обоих турнирах значительно увеличатся отчисления клубам и лигам.