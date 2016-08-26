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    Лория: «Были объективные причины, по которым не смог перейти в «Челси»

    Вратарь «Крыльев Советов» Георгий Лория детально рассказал о том, почему не состоялся его трансфер в «Челси».

    – Правда, что могли оказаться в «Челси»?

    – Да. Предметный интерес ко мне действительно был.

    – Когда?

    – Так получилось, что утром я подписал контракт с «Крыльями», а вечером мне позвонили из «Челси».

    – Сюжет.

    – Но на тот момент существовали объективные причины, по которым не мог уехать в Англию. Документы, их регламент, правила. Матчей за сборную у меня хватало, но там было еще пять, кажется, пунктов, которым мне нужно соответствовать. Все от себя зависящее я сделал, но, поверьте, возникли непреодолимые трудности.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2016 07:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 августа 2016, 19:08

      Лучше играть, чем там 3 года на лавке отбыть номер

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 26 августа 2016, 13:31

      У него уровень выше РФПЛ.

      1
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      Рейтинг: +33383

      oyabun 26 августа 2016, 11:41

      Отличный вратарь!

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