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  • Срна: «К сожалению, не Лига чемпионов, но для нас это должно стать уроком»

Срна: «К сожалению, не Лига чемпионов, но для нас это должно стать уроком»

26 августа 2016, 06:45
2

Капитан «Шахтера» Дарио Срна поздравил руководство и болельщиков клуба с выходом в групповой этап Лиги Европы. Напомним, что вчера «горняки» одержали победу над турецким клубом «Истанбул Башакшехир» (2:0) в матче второго раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«В первом тайме не сказал бы, что «Шахтер» действовал в своем стиле. В перерыве Фонсека акцентировал внимание, что играем очень медленно, нужно гораздо быстрее. Во втором тайме создали большое количество моментов, добились победы. И я мог забить – попал в перекладину, как на чемпионате Европы. Удача отвернулась, но самое главное, что команда победила. Был неприятный эпизод после матча, но это все эмоции. Поздравляю болельщиков, президента, весь клуб с выходом в групповой раунд.

К сожалению, не Лига чемпионов, но для нас это должно стать уроком. Нужно двигаться дальше. Сейчас важно хорошо сыграть со «Сталью» и готовиться к групповому этапу Лиги Европы», – сказал хорват.

Источник: ФК «Шахтер»
Лига Европы Шахтер Срна Дарио
Комментарии (2)
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Black Giz
1472192084
Не все коту масленица.
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Дон Посей
1472206092
Это уже не тот довоенный Шахтёр. Комада без флага, без Родины, тренера и своего стадиона. Увы...
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