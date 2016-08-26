Срна: «К сожалению, не Лига чемпионов, но для нас это должно стать уроком»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна поздравил руководство и болельщиков клуба с выходом в групповой этап Лиги Европы. Напомним, что вчера «горняки» одержали победу над турецким клубом «Истанбул Башакшехир» (2:0) в матче второго раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«В первом тайме не сказал бы, что «Шахтер» действовал в своем стиле. В перерыве Фонсека акцентировал внимание, что играем очень медленно, нужно гораздо быстрее. Во втором тайме создали большое количество моментов, добились победы. И я мог забить – попал в перекладину, как на чемпионате Европы. Удача отвернулась, но самое главное, что команда победила. Был неприятный эпизод после матча, но это все эмоции. Поздравляю болельщиков, президента, весь клуб с выходом в групповой раунд.



К сожалению, не Лига чемпионов, но для нас это должно стать уроком. Нужно двигаться дальше. Сейчас важно хорошо сыграть со «Сталью» и готовиться к групповому этапу Лиги Европы», – сказал хорват.