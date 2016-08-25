Лига Европы. «Карабах» разгромил «Гетеборг» и вышел в групповой этап

«Карабах» в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы разгромил на своем поле шведский «Гетеборг». Матч завершился со счетом 3:0, в составе азербайджанской команды отличились Садиков, Муарем и Кинтана.

Этот результат позволил «Карабаху» пройти в групповой этап турнира – первый матч в Швеции завершился со счетом 1:0 в пользу «Гетеборга».

Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. Ответный матч

Карабах (Азербайджан) – Гетеборг (Швеция) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Садиков, 19; 2:0 – Муарем, 26; 3:0 – Кинтана, 51.

Первый матч – 0:1.