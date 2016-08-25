Защитник Боснии и Герцеговины Вранеш перешел в «Томь»

«Томь» объявила о подписании контракта с бывшим защитником хихонского «Спортинга» Огненом Вранешом. 26-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины заключил с томским клубом соглашение до 2018 года.

Отмечается, что футболист будет заявлен за основную команду сразу после того, как будут урегулированы все технические вопросы связанные с запретом «Томи» на регистрацию новых игроков.

В прошлом сезоне Вранеш 11 матчей в чемпионате Испании, но не сумел отметиться результативными действиями.