Браво: «Горжусь стать игроком «Манчестер Сити»

Голкипер Клаудио Браво, перешедший сегодня из «Барселоны» в «Манчестер Сити», поделился своими впечатлениями.

«Я горжусь тем, что стал одним из игроков «Манчестер Сити». Знаю, что у клуба большие амбиции и надеюсь, что буду способствовать его успеху в ближайшие годы. Я следил за прогрессом «горожан» в прошлых сезонах и, конечно, уже знаком с несколькими игроками «Сити» по Кубку Америки.

Нелегко покидать такой клуб, как «Барселона», особенно после двух замечательных лет, но я не хочу упускать шанс поработать с Пепом Гвардиолой. Буду конкурировать с другими сильными вратарями «Сити» и надеюсь, что вместе мы завоюем ряд трофеев», – сказал Браво.