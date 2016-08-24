«Зенит» хочет приобрести Эркина

«Зенит» интересуется защитником «Интера» Джанером Эркином.

Сообщается, что конкуренцию российскому клубу в борьбе за футболиста составит «Бетис».

Эркин пришел в «Интер» этим летом на правах свободного агента, однако новый главный тренер миланцев Франк Де Бур оказался незаинтересован в услугах игрока. Предыдущей командой футболиста был «Фенербахче».

Игрок имеет опыт выступления в России: с 2007 по 2010 год он защищал цвета ЦСКА.