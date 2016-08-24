«Зенит» хочет приобрести Эркина

В Фенере хорошо смотрелся. В ЦСКА правда ничего особенного не показывал
«Зенит» интересуется защитником «Интера» Джанером Эркином.
Сообщается, что конкуренцию российскому клубу в борьбе за футболиста составит «Бетис».
Эркин пришел в «Интер» этим летом на правах свободного агента, однако новый главный тренер миланцев Франк Де Бур оказался незаинтересован в услугах игрока. Предыдущей командой футболиста был «Фенербахче».
Игрок имеет опыт выступления в России: с 2007 по 2010 год он защищал цвета ЦСКА.