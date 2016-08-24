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    «Зенит» хочет приобрести Эркина

    «Зенит» интересуется защитником «Интера» Джанером Эркином.

    Сообщается, что конкуренцию российскому клубу в борьбе за футболиста составит «Бетис».

    Эркин пришел в «Интер» этим летом на правах свободного агента, однако новый главный тренер миланцев Франк Де Бур оказался незаинтересован в услугах игрока. Предыдущей командой футболиста был «Фенербахче».

    Игрок имеет опыт выступления в России: с 2007 по 2010 год он защищал цвета ЦСКА.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    24.08.2016 22:30
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 августа 2016, 08:09

      В Фенере хорошо смотрелся. В ЦСКА правда ничего особенного не показывал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 25 августа 2016, 07:57

      Нападающих надо!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 25 августа 2016, 05:24

      Вы его в цска не видели? Приедет сюда,опять играть перестанет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 25 августа 2016, 00:04

      маразм

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 25 августа 2016, 00:02

      ..."утка"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 24 августа 2016, 22:53

      Зачем покупать игрока для скамейки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 24 августа 2016, 22:43

      Подходящая новость для бу-га-га.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +6294

      порт 24 августа 2016, 22:38

      Липа.

      5
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 24 августа 2016, 22:38

      Продолжение комедии Недоросль про то Митрофанушка вырос и стал старьевщиком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 августа 2016, 22:34

      А что? А вдруг?

      -1
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