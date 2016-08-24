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Булыкин: «У «Ростова» хорошие шансы пройти «Аякс»

24 августа 2016, 13:26
5

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между амстердамским клубом и «Ростовом».

– Шансы хорошие. «Аякс» не так грозен, как обычно в последние годы. Сейчас в команде идет смена поколений. В Амстердаме проявили себя с наилучшей стороны. Самое главное дома теперь сыграть не хуже. Пусть в лигочемпионских баталиях важен еврокубковый опыт, которого у ростовчан не так много, но «Аякс» все молодые. Так что, все будет зависеть от «Ростова».

– 1:1 после первого тайма на руку команде Дмитрия Кириченко?

– «Ростову» не нужно думать о прошлом матче. Если они будут пытаться сыграть дома нулевую ничью, это может сыграть с ними злую шутку. Да, 1:1 в выездном матче ─ неплохо. «Ростов» мог пропустить больше, а они еще сами забили. Но я бы посоветовал забыть счет первого матча, нужно выигрывать и сразу показать «Аяксу», что «Ростов» настроен серьезно, ведь у голландцев шустрые игроки могут забить и тогда будет сложно отыграться.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига чемпионов Ростов Аякс Булыкин Дмитрий
Комментарии (5)
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vgarakh
1472035578
Дай Бог Ростову удачи!!! Вперед МУЖИКИ!!!
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С-Пб on-line
1472036107
Аякс сейчас не тот, надо его проходить!
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a-rakhmatov
1472053076
Ростов сегодня победит, настрой команды только на победу, удачи !!!
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ewgen1986
1472053839
Конечно АЯКС выглядел сильнее Ростова, но Это было дома сейчас же вся Россия за Ростов.
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