Шатов: «Витсель дал понять, что остается в «Зените». На этого человека мы можем рассчитывать»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов выразил мнение, что хавбек сине-бело-голубых Аксель Витсель не покинет команду во время летнего трансферного окна, несмотря на интерес европейских клубов.

– Мирча Луческу не понимает, кто может уйти из команды до закрытия трансферного окна, ведь шли разговоры об Акселе Витселе и Доменико Кришито. Как-то ощущается на тренировках, в быту, что эти игроки могут покинуть «Зенит»?

– Нет, хотя мы все интересовались, спрашивали у Витселя, но он дал понять, что остается в «Зените». Теперь мы понимаем, что на этого человека можем рассчитывать, что он с нами в одной лодке, что будет также биться с нами на поле и отдавать все силы. Думаю, других ребят это тоже касается. Ничего страшного не случится, если кто-то уйдет, найдутся другие футболисты, которые сыграют ничуть не хуже.