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  • Шатов: «Витсель дал понять, что остается в «Зените». На этого человека мы можем рассчитывать»

Шатов: «Витсель дал понять, что остается в «Зените». На этого человека мы можем рассчитывать»

23 августа 2016, 22:50
7

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов выразил мнение, что хавбек сине-бело-голубых Аксель Витсель не покинет команду во время летнего трансферного окна, несмотря на интерес европейских клубов.

– Мирча Луческу не понимает, кто может уйти из команды до закрытия трансферного окна, ведь шли разговоры об Акселе Витселе и Доменико Кришито. Как-то ощущается на тренировках, в быту, что эти игроки могут покинуть «Зенит»?

– Нет, хотя мы все интересовались, спрашивали у Витселя, но он дал понять, что остается в «Зените». Теперь мы понимаем, что на этого человека можем рассчитывать, что он с нами в одной лодке, что будет также биться с нами на поле и отдавать все силы. Думаю, других ребят это тоже касается. Ничего страшного не случится, если кто-то уйдет, найдутся другие футболисты, которые сыграют ничуть не хуже.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег Витсель Аксель
Комментарии (7)
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Бриг
1471982536
пока все хуже
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Zeff
1471994086
Шатов самый бестолковый игрок в Зените. Зачем знать его мнение?
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qweewqqweewq
1471997667
Следующим летом уйдет бесплатно
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Zenit-84
1472003936
И это хорошо.
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rubinovyi2
1472035076
Ага,в одной лодке..,вы гребите,а я подремлю.
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