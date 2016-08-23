Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шатов: «Витсель дал понять, что остается в «Зените». На этого человека мы можем рассчитывать»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов выразил мнение, что хавбек сине-бело-голубых Аксель Витсель не покинет команду во время летнего трансферного окна, несмотря на интерес европейских клубов.

    – Мирча Луческу не понимает, кто может уйти из команды до закрытия трансферного окна, ведь шли разговоры об Акселе Витселе и Доменико Кришито. Как-то ощущается на тренировках, в быту, что эти игроки могут покинуть «Зенит»?

    – Нет, хотя мы все интересовались, спрашивали у Витселя, но он дал понять, что остается в «Зените». Теперь мы понимаем, что на этого человека можем рассчитывать, что он с нами в одной лодке, что будет также биться с нами на поле и отдавать все силы. Думаю, других ребят это тоже касается. Ничего страшного не случится, если кто-то уйдет, найдутся другие футболисты, которые сыграют ничуть не хуже.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2016 22:50
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 24 августа 2016, 13:37

      Ага,в одной лодке..,вы гребите,а я подремлю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 24 августа 2016, 04:58

      И это хорошо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 24 августа 2016, 03:14

      Следующим летом уйдет бесплатно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > qweewqqweewq 24 августа 2016, 09:10

      Если зимой не переподпишет контракт, то так и будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 24 августа 2016, 02:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шатов самый бестолковый игрок в Зените. Зачем знать его мнение?

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Zeff 24 августа 2016, 09:11

      Ахаха)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2281

      Бриг 23 августа 2016, 23:02

      пока все хуже

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11